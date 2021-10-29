Голикова стала чемпионкой России на дистанции 1000 метров
13:04
Чемпионка мира по конькобежному спорту Ангелина Голикова выиграла чемпионат России на дистанции 1000 м. Соревнования проходят в Коломне. Ее результат 1 минута 15,79 секунды.
Второй стала Елизавета Голубева (1.15,84), замкнула тройку Ольга Фаткулина (1.15,94).
Чемпионат России в Коломне является одним из отборочных стартов для попадания на Олимпиаду. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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