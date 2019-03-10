Голикова с рекордом России стала третьей на 500-метровке на этапе Кубка мира в США

Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Второй стала австрийка Ванесса Херцог.
Третье место заняла россиянка Ангелина Голикова. Она показала результат 36,932 секунды. Это время теперь является рекордом России на дистанции 500 метров.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Женщины
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) - 36,474
2. Ванесса Херцог (Австрия) - 36,850
3. Ангелина Голикова (Россия) - 36,932
4. Бриттани Боу (США) - 37,168
5. Конами Сога (Япония) - 37,190
6. Ольга Фаткулина (Россия) - 37,238
10. Дарья Качанова (Россия) - 37,537
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