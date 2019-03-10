Голикова с рекордом России стала третьей на 500-метровке на этапе Кубка мира в США

Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла забег на 500 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Второй стала австрийка Ванесса Херцог.

Третье место заняла россиянка Ангелина Голикова. Она показала результат 36,932 секунды. Это время теперь является рекордом России на дистанции 500 метров.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) - 36,474

2. Ванесса Херцог (Австрия) - 36,850

3. Ангелина Голикова (Россия) - 36,932

4. Бриттани Боу (США) - 37,168

5. Конами Сога (Япония) - 37,190

6. Ольга Фаткулина (Россия) - 37,238

10. Дарья Качанова (Россия) - 37,537