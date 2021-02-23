Голикова: «Может, я не буду выступать на Олимпиаде в Пекине»

Российская конькобежка Ангелина Голикова после победы на чемпионате мира по конькобежному спорту в интервью «Советскому спорту» заявила, что не собирается почивать на лаврах.

— После вашей победы на пятисотметровке Фемке Кок заявила: мне всего 20, в следующем году ей, то есть вам, будет намного сложнее победить.

— Поверьте, ей тоже будет сложнее. Я же понимаю, что уровень конкуренции очень высокий и почивать на лаврах не собираюсь.

— Кто будет для вас главной соперницей в олимпийском Пекине: Кок или японка Кодаира?

— Честно говоря, не думаю об этом. Не исключено, что еще кто-то появится, как в этом сезоне Кок, а кто-то, может, перестанет выступать. Так далеко не заглядываю. Может и я сама не буду выступать: выйду замуж за супербогатого человека и скажу: «Все, ребята, пока, я поехала на Мальдивы, посмотрю там вашу Олимпиаду!» Шучу, конечно. Но помечтать можно.