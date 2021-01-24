Голикова и Фаткулилина — вторая и третья на 500 м на этапе в Херенвене
16:28
Голландка Фемке Кок выиграла второй подряд забег на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Второй, как и накануне, стала россиянка Ангелина Голикова. Тройку замкнула еще одна представительница России Ольга Фаткулина, которая в предыдущей гонке стала четвертой.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Фемке Кок (Голландия) — 37,276
2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,303
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,406...
8. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,064...
13. Кристина Силаева (Россия) — 38,264
Дарья Качанова (Россия) — не финишировала
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