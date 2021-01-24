Коньки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Конькобежный спорт

Голикова и Фаткулилина — вторая и третья на 500 м на этапе в Херенвене

16:28

Голландка Фемке Кок выиграла второй подряд забег на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Второй, как и накануне, стала россиянка Ангелина Голикова. Тройку замкнула еще одна представительница России Ольга Фаткулина, которая в предыдущей гонке стала четвертой.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Фемке Кок (Голландия) — 37,276

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,303

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,406...

8. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,064...

13. Кристина Силаева (Россия) — 38,264

Дарья Качанова (Россия) — не финишировала

Конькобежный спорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир