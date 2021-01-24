Голландка Фемке Кок выиграла второй подряд забег на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Второй, как и накануне, стала россиянка Ангелина Голикова. Тройку замкнула еще одна представительница России Ольга Фаткулина, которая в предыдущей гонке стала четвертой.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Фемке Кок (Голландия) — 37,276

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,303

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,406...

8. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,064...

13. Кристина Силаева (Россия) — 38,264

Дарья Качанова (Россия) — не финишировала