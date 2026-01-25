Гуляев о возвращении России в мировой конькобежный спорт: «Собака лает — караван идет»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «СЭ» выразил уверенность в постепенном возвращении нашей сборной на международную арену.

«Я всегда говорю: собака лает — караван идет. Пусть собаки лают, а мы будем заниматься своим делом», — заявил олимпийский чемпион.

Гуляев отметил, что ISU, пусть в усеченном составе, уже допустил российских спортсменов к олимпийскому отбору, что считает заслугой федерации. Следующий этап — снятие санкций с юниоров. А главная задача на текущий момент — полное возвращение.