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Конькобежный спорт

25 января, 17:35

Гуляев о возвращении России в мировой конькобежный спорт: «Собака лает — караван идет»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «СЭ» выразил уверенность в постепенном возвращении нашей сборной на международную арену.

«Я всегда говорю: собака лает — караван идет. Пусть собаки лают, а мы будем заниматься своим делом», — заявил олимпийский чемпион.

Гуляев отметил, что ISU, пусть в усеченном составе, уже допустил российских спортсменов к олимпийскому отбору, что считает заслугой федерации. Следующий этап — снятие санкций с юниоров. А главная задача на текущий момент — полное возвращение.

Николай Гуляев.«На Олимпиаду не едут наши врачи и массажисты, только спортсмены и тренеры». Разговор с Николаем Гуляевым

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Николай Гуляев
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