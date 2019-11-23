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Фаткулина стала второй на этапе Кубка мира в Польше, Качанова — третья

17:25
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Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Польше. Ее результат — 37,973 секунды. Еще одна россиянка Дарья Качанова заняла третье место (38,084). Золото завоевала японка Нао Кодаира (37,775).

Еще одна представительница России Ангелина Голикова стала пятой (38,117).

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,775

2. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,973

3. Дарья Качанова (Россия) — 38,084

4. Бриттани Боу (США) — 38,101

5. Ангелина Голикова (Россия) — 38,117

6. Ариса Го (Япония) — 38,211

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