Фаткулина продает подаренный за альтернативные соревнования-2018 автомобиль. В Кремле это назвали нормальным

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина продает автомобиль BMW X4. Машина ей была вручена за победу на альтернативных соревнованиях в России в 2018 году, которые были устроены для спортсменов, не допущенных на Игры-2018.

Объявление о продаже Фаткулина разместила на странице в Instagram.

— Нормально абсолютно. Это же ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось, — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.