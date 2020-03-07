Фаткулина показала второе время в первом забеге на 500 м в Херенвене

Россиянка Ольга Фаткулина показала второе время в первом забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

500 м, 1-й забег

1. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,319

2. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,340

3. Нао Кодаира (Япония) — 37,392

4. Ариса Го (Япония) — 37,517

5. Ангелина Голикова (Россия) — 37,665

6. Дарья Качанова (Россия) — 37,75

Мужчины

500 м, 1-й забег

1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,317

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,416

3. Ким Чун Хо (Корея) — 34,418

4. Юма Мураками (Япония) — 34,472

5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,504

6. Ямато Мацуи (Япония) — 34,600...

10. Виктор Муштаков (Россия) — 34,737