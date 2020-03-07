Фаткулина показала второе время в первом забеге на 500 м в Херенвене
Россиянка Ольга Фаткулина показала второе время в первом забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Женщины
500 м, 1-й забег
1. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,319
2. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,340
3. Нао Кодаира (Япония) — 37,392
4. Ариса Го (Япония) — 37,517
5. Ангелина Голикова (Россия) — 37,665
6. Дарья Качанова (Россия) — 37,75
Мужчины
500 м, 1-й забег
1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,317
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,416
3. Ким Чун Хо (Корея) — 34,418
4. Юма Мураками (Япония) — 34,472
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,504
6. Ямато Мацуи (Япония) — 34,600...
10. Виктор Муштаков (Россия) — 34,737
Дополнительная информация:
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2019-2020/events/2609_138_1/