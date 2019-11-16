Фаткулина и Качанова заняли первые два места на 500-метровке первого этапа Кубка мира
15:35
Россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли первые два места на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира в Минске. Тройку лидеров замкнула японка Нао Кодаира.
Еще одна представительница России Ангелина Голикова стала седьмой.
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,920
2. Дарья Качанова (Россия) — 37,944
3. Нао Кодаира (Япония) — 38,172
4. Ким Мин Сун (Корея) — 38,268
5. Маки Цудзи (Япония) — 38,390
6. Бриттани Боу (США) — 38,452
7. Ангелина Голикова (Россия) — 38,528
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