Фаткулина и Качанова заняли первые два места на 500-метровке первого этапа Кубка мира

Россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли первые два места на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира в Минске. Тройку лидеров замкнула японка Нао Кодаира.

Еще одна представительница России Ангелина Голикова стала седьмой.

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,920

2. Дарья Качанова (Россия) — 37,944

3. Нао Кодаира (Япония) — 38,172

4. Ким Мин Сун (Корея) — 38,268

5. Маки Цудзи (Япония) — 38,390

6. Бриттани Боу (США) — 38,452

7. Ангелина Голикова (Россия) — 38,528