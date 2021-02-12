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Евгения Лаленкова заявила, что завоевала бронзу чемпионата мира для своего сына

20:18

Российская спортсменка Евгения Лаленкова прокомментировала свое выступление в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Голландия). Россиянки заняли третье место.

«Меня не было дома 45 дней, и я очень скучаю по своему шестилетнему сыну, — приводит слова Лаленковой официальный Twitter ISU 12 февраля. —  Сейчас я могу вернуться с медалью и сказать ему: «Никита, прости, что меня так долго не было, но я привезла домой медаль для тебя».

Вместе с Лаленковой бронзу также завоевали Елизавета Голубева и Наталья Воронина.

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