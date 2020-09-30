Этапы Кубка мира по шорт-треку и конькобежному спорту отменены из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об изменениях в календаре.

Сообщается, что два этапы Кубка мира по шорт-треку будут перенесены или отменены. Окончательное решение примут позднее. Первый из них должен был пройти в Сеуле 11-13 декабря, второй — в Пекине 18-20 декабря. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Также указано, что отменены четыре этапа Кубка мира по конькобежному спорту, которые должны были пройти с ноября по декабрь. Соревнования планировалось провести в Томашуве-Мазовецки (Польша), Ставангаре (Норвегия), Солт-Лейк-Сити (США) и Калгари (Канада). При этом указано, что рассматривается вариант проведения нескольких этапов в Голландии вместо отмененных.