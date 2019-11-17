Екатерина Шихова: «Две медали на старте Кубка мира хорошо, но хочу быть выше»

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Шихова? рассказала, что, несмотря на два подиума уже на первом этапе Кубка мира, у нее есть к себе претензии по части тактики и хочется достигнуть более высоких результатах.

Шихова стала второй на дистанции 1500 м и третьей на 1000 м на этапе Кубка мира в Минске.

- Я уже начинала сезон с двумя медалями, амбиции — быть выше, — цитирует «РИА Новости» Шихову. — И пока тактически не всем довольна, постараюсь поработать над этим уже к следующему старту. Здесь, в Минске, мы прошли перед Польшей тест плохих льдов, так что морально готовы к тому качеству льда, который будет там на втором этапе. В любом случае, все в одинаковых условиях.