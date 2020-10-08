Двукратный олимпийский чемпион Кьелд Нейс заразился коронавирусом

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Кьелд Нейс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает De Telegraaf. Голландец на данный момент находится на самоизоляции.

Сообщается, что спортсмен сдал тест, находясь на сборе в Германии. Тестирование было проведено в немецком Инцелле еще во вторник. Результат был получен сегодня.

30-летний Кьелд Нейс — двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира.