Денис Юсков: «Возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под российским флагом»

Российский конькобежец Денис Юсков подвел итоги 2019 года.

— 2019 год был нормальный, не самый худший, — цитирует Юскова РИА Новости. — Много было положительных моментов, были и отрицательные — в жизни без них и положительные не оценить. В общем, в 2019-м была жизнь. Бурлящая! Надеюсь, 2020-й будет как минимум не хуже.

Надеюсь пробежать на чемпионате мира в Солт-Лейке, возможно, он последний для меня под российским флагом. Я не говорю, что ухожу, да и спортивное гражданство менять не собираюсь, но если санкции оставят в силе на четыре года, вряд ли я пробегаю еще столько лет.