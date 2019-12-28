Денис Юсков: «Возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под российским флагом»
11:54
Российский конькобежец Денис Юсков подвел итоги 2019 года.
— 2019 год был нормальный, не самый худший, — цитирует Юскова РИА Новости. — Много было положительных моментов, были и отрицательные — в жизни без них и положительные не оценить. В общем, в 2019-м была жизнь. Бурлящая! Надеюсь, 2020-й будет как минимум не хуже.
Надеюсь пробежать на чемпионате мира в Солт-Лейке, возможно, он последний для меня под российским флагом. Я не говорю, что ухожу, да и спортивное гражданство менять не собираюсь, но если санкции оставят в силе на четыре года, вряд ли я пробегаю еще столько лет.
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