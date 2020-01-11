Денис Юсков: «Это одна из самых важных медалей для меня вообще»
Россинин Денис Юсков отметил, что бронза чемпионата Европы на дистанции 5000 метров стала одной из самых важных медалей для него. По его словам, он был готов к тактике соперника по паре голландца Йоррита Бергсмы.
Юсков стал третьим на 5000 м на чемпионате Европы в Херенвене. Эту дистанцию он пробежал с олимпийским чемпионом Бергсмой, который в итоге остался четвертым. К выступлениям на 5 км Юсков вернулся перед этим сезоном.
— Данила Семериков с Йорритом раскатывались в одно время, Данила рассказал, что тот отрабатывал с утра разгоны, — цитирует «РИА Новости» Юскова. — Можно сказать, получил инсайд от Данилы. Догадывался, что Йоррит начнет дистанцию быстро. Так и вышло. Собственно мне это было на руку. Он ехал впереди меня, я отдыхал до какого-то момента, пытался расслабиться.
Я очень доволен, раньше о таком графике на «пятерке» я мог только мечтать. Этот результат близко к личному рекорду, который я установил в Солт-Лейк-Сити. Он финишировал по малой, я — по большой (дорожке), вышли мы вместе, но я видел, что он выключился. Такая борьба запоминается. Эта медаль важнее, чем вчерашнее серебро на «полуторке», одна из самых важных медалей для меня вообще.