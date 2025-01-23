Коньки
Новости
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 18:55

Алдошкин — о перспективах создания команды сильнейших многоборцев: «Уверен, подобного не произойдет»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин поделился мыслями о том, как можно будет выстроить подготовку сборной России к олимпийскому сезону-2025/26 и есть ли смысл собирать всех сильнейших многоборцев в одну команду для подведения к Олимпиаде.

— Тебе хватает спарринг-партнеров в группе Лаленкова?

— Когда у тебя есть сильная команда, это упрощает путь. Если вас пятеро, то легче переваривать скоростные работы, объем, и неважно, речь про лед или ОФП. Одному объективно тяжелее, но, мне кажется, это позволяет более индивидуально планировать тренировочный процесс. Тот же ван дер Пул тренировался один и проворачивал какой-то нереальный объем. Норвежцы сейчас работают в команде.

Да, конечно, в команде интереснее и проще, но очень сложно найти команду сейчас в России. Я бы сказал, что многоборских команд у нас сейчас нет.

— Но впереди олимпийский сезон, четыре этапа Кубка мира, отборочные на Игры, на них не будет права на ошибку, болезнь, нужно будет бежать сразу и быстро. Если СКР попробует объединить тех, кто есть, многоборцев и стайеров в одну группу, это будет оправданно?

— А у нас сейчас как таковых многоборцев и стайеров, если брать хороший уровень, очень мало.

— Давай более конкретно. Можно собрать тебя, Сергея Трофимова, Даниила Найденышева. Попробовать подключить Ивана Фруктова, если вытянет, конечно.

— Да, действительно, есть эти четыре фамилии, но все мы тренируемся у разных специалистов, и существует определенный конфликт интересов.

— Нужно, может быть, где-то поступиться своими интересами в пользу результата?

— Это и называется командой. Когда я работал со старшими ребятами — Румянцевым, Семериковым, Захаровым, Юниным, Подольским, у нас была одна из лучших команд в мире. Но сейчас возникает вопрос: допустим, нам сделают такое предложение, но захотят ли парни работать на другого человека, того единственного, кого заявят на Кубки мира? Это сложный вопрос.

— Изначально будут расширенные списки, заявка пойдет ближе к осени, по сути, речь про тот же отбор внутри команды. То есть никто не скажет весной, что только один основной и один запасной, конкретные люди смогут поехать на Кубки мира.

— Тогда, безусловно, это был бы плюс для всех, я уверен, что совместная работа сильнейших спортсменов — это то, что нужно, потому что, как я уже сказал ранее, легче выполнять работу и переваривать объем.

Это было бы логично, но я уверен: подобного не произойдет.

Источник: https://www.russkating.ru
Читайте также
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алдошкин — о нейтральном статусе: «Хочется выступать и показывать, что мы никуда не пропали»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости