Четыре корейских конькобежца дисквалифицированы из-за пьяной аварии

Четыре конькобежца сборной Кореи, в том числе призер Олимпиады-2022 Ким Мин Сок, дисквалифицированы за участие в дорожно-транспортном происшествии возле Национального тренировочного центра 22 июля. В этот день Ким Мин Сок, Чон Чжэ Ун, Чон Чжэ Вон и Чон Сон Ге отправились на день рождения спортсменки из сборной страны по шорт-треку Пак Чжи Ен. Там все спортсмены сильно выпили, после чего Ким на машине попытался развести своих товарищей по домам, но не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

После этого конькобежцы оставили место происшествия — якобы для того, чтобы обратиться в страховую компанию, до которой не сумели дозвониться. По факту ЧМ ведется полицейское расследование, но спортивные власти страны не стали ждать его завершения, выписав Киму 18-месячную дисквалификацию за нарушение спортивного режима. Остальные участники аварии также получили отстранения, но на меньшие сроки. Все они, а также организатор вечеринки Пак Чжи Ен, должны в ближайшее время покинуть Национальный тренировочный центр, сообщает Korea Joongang Daily.