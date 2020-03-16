Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье отменен. Соревнования должны были пройти в ледовом дворце «Крылатское» 17 и 18 марта, сообщает ТАСС.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них — завозные.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список