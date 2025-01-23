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Сегодня, 16:31

Бывший российский конькобежец Семериков допущен на Азиатские игры, несмотря на карантин

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Олимпийский совет Азии разрешил конькобежцу Даниле Семерикову выступить на Азиатских играх, которые стартуют 7 февраля в Харбине (КНР), свидетельствует из документов, оказавшихся в распоряжении «СЭ».

Сменивший гражданство с российского на узбекское Семериков по решению Союза конькобежцев России отбывает карантин до лета 2026 года и не имеет права представлять Узбекистан на международных стартах. Однако статус Азиатских игр таков, что эти соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), поэтому карантин на них, по-видимому, не распространяется.

Владимир Семирунний на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;многоборью. 12&nbsp;января. Херенвен. «Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши

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