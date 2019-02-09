"Была готова на 60 процентов". Фаткулина - о выступлении на чемпионате мира в Инцелле

Российская конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что была готова к чемпионату мира в Инцелле только на 60 процентов. На этом турнире 29-летняя спортсменка завоевала бронзу в командном спринте, заняла пятое место на дистанции 500 метров и финишировала девятой в забеге на 1000 метров.

- Я реалист, и я вижу, как складывается сезон, - приводит ТАСС слова Фаткулиной. - Не может такого быть, чтобы пришел чемпионат мира, и я прыгнула выше головы, такое бывает только в сказках, по щучьему велению. Я настраивалась просто разогнаться по максимуму, чтобы недалеко отстать.

Думаю, от моего лучшего состояния сейчас 60 процентов, сейчас я просто бегу на потенциале и на своей мотивации.

Чемпионат мира в Инцелле завершится 10 февраля.

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