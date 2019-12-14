Боу выиграла забег на 1000 м в Нагано, Качанова — пятая
12:06
Американка Бриттани Боу победила в забеге на 1000 м на этапе Кубка мира в Нагано. Лучшая из россиянок Дарья Качанова стала пятой.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.14,344
2. Михо Такаги (Япония) — 1.14,894
3. Саннике де Нелинг (Голландия) — 1.14,897
4. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,075
5. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,136
6. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,469
7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.15,551
8. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,628
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