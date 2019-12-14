Американка Бриттани Боу победила в забеге на 1000 м на этапе Кубка мира в Нагано. Лучшая из россиянок Дарья Качанова стала пятой.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.14,344

2. Михо Такаги (Япония) — 1.14,894

3. Саннике де Нелинг (Голландия) — 1.14,897

4. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,075

5. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,136

6. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,469

7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.15,551

8. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,628