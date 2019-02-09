Боу победила на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Инцелле, Шихова стала 7-й

Американская конькобежка Бриттани Боу завоевала золото на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог, третье - японка Нао Кодаира.

Россиянка Екатерина Шихова стала 7-й, Ольга Фаткулина - 9-й, Дарья Качанова - 11-й.

Коньки

Инцелль (Германия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) - 1.13,414

2. Ванесса Херцог (Австрия) - 1.14,389

3. Нао Кодаира (Япония) - 1.14,443

4. Михо Такаги (Япония) - 1.14,584

5. Ютта Лердам (Голландия) - 1.14,639

6. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 1.14,703

7. Екатерина Шихова (Россия) - 1.14,882...

9. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.15,091...

11. Дарья Качанова (Россия) - 1.15,645

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