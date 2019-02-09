Боу победила на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Инцелле, Шихова стала 7-й

Американская конькобежка Бриттани Боу завоевала золото на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог, третье - японка Нао Кодаира.
Россиянка Екатерина Шихова стала 7-й, Ольга Фаткулина - 9-й, Дарья Качанова - 11-й.
Коньки
Инцелль (Германия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) - 1.13,414
2. Ванесса Херцог (Австрия) - 1.14,389
3. Нао Кодаира (Япония) - 1.14,443
4. Михо Такаги (Япония) - 1.14,584
5. Ютта Лердам (Голландия) - 1.14,639
6. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 1.14,703
7. Екатерина Шихова (Россия) - 1.14,882...
9. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.15,091...
11. Дарья Качанова (Россия) - 1.15,645
Загрузка...