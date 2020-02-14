Блумен победил на чемпионате мира, Захаров — 9-й
01:15
Канадец Тед Ян Блумен выиграл забег на 5000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Вторым финишировал голландец Свен Крамер, а замкнул тройку канадец Грэм Фиш.
Лучшим из россиян стал Руслан Захаров, занявший 9-е место.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
5 000 м
1. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.04,375
2. Свен Крамер (Голландия) — 6.04,918
3. Грэм Фиш (Канада) — 6.06,328
4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.11,803
5. Джордан Бельшо (Канада) — 6.12,071
6. Патрик Беккерт (Германия) — 6.12,121
9. Руслан Захаров (Россия) — 6.14,068
12. Денис Юсков (Россия) — 6.15,505
16. Данила Семериков (Россия) — 6.23,028
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