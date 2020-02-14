Канадец Тед Ян Блумен выиграл забег на 5000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Вторым финишировал голландец Свен Крамер, а замкнул тройку канадец Грэм Фиш.

Лучшим из россиян стал Руслан Захаров, занявший 9-е место.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

5 000 м

1. Тед Ян Блумен (Канада) — 6.04,375

2. Свен Крамер (Голландия) — 6.04,918

3. Грэм Фиш (Канада) — 6.06,328

4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.11,803

5. Джордан Бельшо (Канада) — 6.12,071

6. Патрик Беккерт (Германия) — 6.12,121

9. Руслан Захаров (Россия) — 6.14,068

12. Денис Юсков (Россия) — 6.15,505

16. Данила Семериков (Россия) — 6.23,028