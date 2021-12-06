Блоднен выиграла женский масс-старт в Солт-Лейк-Сити, Голубева — 19-я
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити" (США) завершились соревнования в масс-старте у женщин.
Победила канадка Ивана Блонден. Рената Груневолд из Нидерландов стала второй. На третьей позиции норвежка Софи Хауген.
Российская спортсменка Елизавета Голубева заняла 19-е место.
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
Финал
1. Ивана Блонден (Канада) — 8:31.870
2. Рената Груневолд (Нидерланды) — 8:31.880
3. Софи Хауген (Норвегия) — 8:32.260
4. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 8:32.350
5. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 8:32.820
6. Го Дань (Китай) — 8:34.950
7. Марина Зуева (Белоруссия) — 8:36.520
8. Мишель Уриг (Германия) — 8:52.210
9. Миа Манганелло (США) — 8:32.830
10. Мамоко Хорикава (Япония) — 8:38.240
11. Клаудиа Пехштайн (Германия) — 8:42.890
12. Ким Бо Рым (Корея) — 8:32.920
13. Валери Мальте (Канада) — 8:33.390
14. Каролина Босек (Польша) — 8:33.900
15. Пак Джи Во (Корея) — 8:34.560
16. Десси Вайгль (США) — 8:35.110
17. Сандрин Тас (Бельгия) — 8:35.410
18. Надя Венгер (Швейцария) — 8:36.420
19. Елизавета Голубева (Россия) — 9:10.020
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