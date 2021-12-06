На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити" (США) завершились соревнования в масс-старте у женщин.

Победила канадка Ивана Блонден. Рената Груневолд из Нидерландов стала второй. На третьей позиции норвежка Софи Хауген.

Российская спортсменка Елизавета Голубева заняла 19-е место.

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

Финал

1. Ивана Блонден (Канада) — 8:31.870

2. Рената Груневолд (Нидерланды) — 8:31.880

3. Софи Хауген (Норвегия) — 8:32.260

4. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 8:32.350

5. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 8:32.820

6. Го Дань (Китай) — 8:34.950

7. Марина Зуева (Белоруссия) — 8:36.520

8. Мишель Уриг (Германия) — 8:52.210

9. Миа Манганелло (США) — 8:32.830

10. Мамоко Хорикава (Япония) — 8:38.240

11. Клаудиа Пехштайн (Германия) — 8:42.890

12. Ким Бо Рым (Корея) — 8:32.920

13. Валери Мальте (Канада) — 8:33.390

14. Каролина Босек (Польша) — 8:33.900

15. Пак Джи Во (Корея) — 8:34.560

16. Десси Вайгль (США) — 8:35.110

17. Сандрин Тас (Бельгия) — 8:35.410

18. Надя Венгер (Швейцария) — 8:36.420

19. Елизавета Голубева (Россия) — 9:10.020