Бергсма одержала победу на дистанции 1000 метров. Фаткулина - седьмая

Американка Хизер Бергсма одержала победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Херенвене, показав результат 1.14,60 секунды. Второй финишировала голландка Маррит Ленстра (1.14,73). Третьей стала еще одна представительница США – Бриттани Боу (1.15,03).

Лучшей из россиянок стала Ольга Фаткулина, показавшая 7-й результат (1.16,00).

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

1000 метров

1. Бергсма (США) - 1.14,60

2. Ленстра (Голландия) - 1.14,73

3. Боу (США) - 1.15,03

4. М. Такаги (Япония) - 1.15,45

5. Вюст (Голландия) - 1.15,86

6. Кодаира (Япония) - 1.15,96

7. ФАТКУЛИНА (Россия) - 1.16,00

12. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.16,48

19. ШИХОВА (Россия) - 1.17,69