Беляев стал пятым на дистанции 1500 м на чемпионате мира в классическом многоборье
Россиянин Даниил Беляев показал пятый результат на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье. Победу одержал голландце Патрик Руст.
Коньки
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Мужчины
1 500 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,41
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.45,02
3. Сейтаро Итинохе (Япония) — 1.45,85
4. Ян Блокхейзен (Голландия) — 1.45,97
5. Даниил Беляев (Россия) — 1.46,09
6. Барт Свингс (Бельгия) — 1.46,14
9. Сергей Трофимов (Россия) — 1.46,28
15. Руслан Захаров (Россия) — 1.48,40
Положение после трех дистанций
1. Патрик Руст (Голландия) — 108,758
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 109,316
3. Сейтаро Итинохе (Япония) — 109,916
4. Ян Блокхейзен (Голландия) — 110,256
5. Сергей Трофимов (Россия) — 110,621
6. Шейн Уильямсон (Япония) — 110,745
13. Даниил Беляев (Россия) — 112,107
17. Руслан Захаров (Россия) — 112,615