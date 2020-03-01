Беляев стал пятым на дистанции 1500 м на чемпионате мира в классическом многоборье

Россиянин Даниил Беляев показал пятый результат на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье. Победу одержал голландце Патрик Руст.

Коньки

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

1 500 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,41

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.45,02

3. Сейтаро Итинохе (Япония) — 1.45,85

4. Ян Блокхейзен (Голландия) — 1.45,97

5. Даниил Беляев (Россия) — 1.46,09

6. Барт Свингс (Бельгия) — 1.46,14

9. Сергей Трофимов (Россия) — 1.46,28

15. Руслан Захаров (Россия) — 1.48,40

Положение после трех дистанций

1. Патрик Руст (Голландия) — 108,758

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 109,316

3. Сейтаро Итинохе (Япония) — 109,916

4. Ян Блокхейзен (Голландия) — 110,256

5. Сергей Трофимов (Россия) — 110,621

6. Шейн Уильямсон (Япония) — 110,745

13. Даниил Беляев (Россия) — 112,107

17. Руслан Захаров (Россия) — 112,615