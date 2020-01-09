Беляев пропустит чемпионат Европы из-за болезни
19:32
Россиянин Даниил Беляев пропустит чемпионат Европы по конькобежому спорту, сообщает «РИА Новости». Он был включен в состав команды, но не поедет в Херенвен из-за болезни. Как пояснили в пресс-службе СКР, у конькобежца высокая температура и болит горло.
Замен в связи с болезнью Беляева не предусмотрено.
Таким образом, сборную России представят:
Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров.
Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.
Чемпионат Европы стартует в Херенвене 10 января.
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