Беляев пропустит чемпионат Европы из-за болезни

Россиянин Даниил Беляев пропустит чемпионат Европы по конькобежому спорту, сообщает «РИА Новости». Он был включен в состав команды, но не поедет в Херенвен из-за болезни. Как пояснили в пресс-службе СКР, у конькобежца высокая температура и болит горло.

Замен в связи с болезнью Беляева не предусмотрено.

Таким образом, сборную России представят:

Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров.

Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

Чемпионат Европы стартует в Херенвене 10 января.