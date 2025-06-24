Белоруссия подала апелляцию на решение ISU

Союз конькобежцев Белоруссии подал апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске к отборочным олимпийским стартам сезона-2025/26 некоторых сильнейших спортсменов страны, сообщил «СЭ» источник, имеющий прямое отношение к делу.

В частности, в списке допущенных, опубликованном ISU, отсутствуют специалисты спринта Анна Доморацкая и Игнат Головатюк. Последний занял шестое место на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее «СЭ» сообщал, что единственной российской спортсменкой, подавшей аналогичный иск, стала конькобежка Дарья Качанова.