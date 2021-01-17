Россиянин Артем Арефьев показал третий результат во втором забеге на 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Лучшее время показал голландец Кай Фербей.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Мужчины

Спринтерское многоборье

500 м

2-й забег

1. Кай Фербей (Голландия) — 34,58

2. Артур Ногаль (Польша) — 34,94

3. Артем Арефьев (Россия) — 34,96

4. Виктор Муштаков (Россия) — 35,09

5. Хейн Оттерспер (Голландия) — 35,12

6. Йоэль Дуфтер (Германия) — 35,23

16. Виктор Лобас (Россия) — 35,83

Положение после трех дистанций

1. Томас Крол (Голландия) — 103,945

2. Хейн Оттерспер (Голландия) — 104,105

3. Йоэль Дуфтер (Германия) — 104,305

4. Виктор Муштаков (Россия) — 104,510

5. Артур Ногаль (Польша) — 104,885

6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 104,950

9. Артем Арефьев (Россия) — 105,745

15. Виктор Лобас (Россия) — 106,635