Арефьев показал третий результат во втором забеге на 500 м на чемпионате Европы
Россиянин Артем Арефьев показал третий результат во втором забеге на 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Лучшее время показал голландец Кай Фербей.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Мужчины
Спринтерское многоборье
500 м
2-й забег
1. Кай Фербей (Голландия) — 34,58
2. Артур Ногаль (Польша) — 34,94
3. Артем Арефьев (Россия) — 34,96
4. Виктор Муштаков (Россия) — 35,09
5. Хейн Оттерспер (Голландия) — 35,12
6. Йоэль Дуфтер (Германия) — 35,23
16. Виктор Лобас (Россия) — 35,83
Положение после трех дистанций
1. Томас Крол (Голландия) — 103,945
2. Хейн Оттерспер (Голландия) — 104,105
3. Йоэль Дуфтер (Германия) — 104,305
4. Виктор Муштаков (Россия) — 104,510
5. Артур Ногаль (Польша) — 104,885
6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 104,950
9. Артем Арефьев (Россия) — 105,745
15. Виктор Лобас (Россия) — 106,635
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