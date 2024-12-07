Сихарулидзе: «Уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену»

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе выразил уверенность касательно скорого возвращения российских фигуристов на международную арену под эгидой ISU.

«Не знаю, как обстоят дела у других, а про нас могу рассказать. К счастью, в Международном союзе конькобежцев, куда входит фигурное катание, есть очень вдумчивый, мудрый и понимающий жизнь президент — кореец Ким Джэель. Когда я пришел в ФФККР, мы уже не имели возможности общаться напрямую, но контактировали в Zoom. То, что я вижу и слышу со стороны президента ISU, у меня вызывает уважение.

Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки. В ISU видят, как сильно мы любим вид спорта и как способствуем его развитию, несмотря на изоляцию. Даже за советами обращаются по каким-то вопросам», — цитирует RT Сихарулидзе.