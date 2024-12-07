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Сихарулидзе: «Уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе выразил уверенность касательно скорого возвращения российских фигуристов на международную арену под эгидой ISU.

«Не знаю, как обстоят дела у других, а про нас могу рассказать. К счастью, в Международном союзе конькобежцев, куда входит фигурное катание, есть очень вдумчивый, мудрый и понимающий жизнь президент — кореец Ким Джэель. Когда я пришел в ФФККР, мы уже не имели возможности общаться напрямую, но контактировали в Zoom. То, что я вижу и слышу со стороны президента ISU, у меня вызывает уважение.

Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки. В ISU видят, как сильно мы любим вид спорта и как способствуем его развитию, несмотря на изоляцию. Даже за советами обращаются по каким-то вопросам», — цитирует RT Сихарулидзе.

Источник: RT
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