Анастасия Седова: "Чемпионат мира сложился для меня наилучшим образом"

Анастасия Седова стала лучшей из россиянок в коньковом марафоне на чемпионате мира. Она – 14-я. Подводя итоги турнира, 24-летняя спортсменка сказала, что довольна своим выступлением, передает из Зеефельда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Чемпионат мира в Зефельде – это отлично, – сообщила Седова. – Для меня это удачное место. Люблю здесь находиться, тут очень классно. Но и у нас, в России, конечно, тоже очень хорошо.

– Многие наоборот сетуют, что тут слишком тепло, лыжня разбитая.

– Но это лучше, чем минус 20. Да, в этом плане здесь непросто, такую теплую погоду больше нигде не встретишь. Но мы с ней справились. Этот чемпионат мира запомнится. Я не строила никаких планов, ни на что не надеялась, но все получилось для меня наилучшим образом.

– Сегодня работали со второй половины?

– Да, в самом начале темп был для меня очень высоким. Но я так и предполагала. При этом понимала, что дистанция длинная и все будет нормально. Лыжи работали хорошо, я довольна.

– Лидирующая группа во главе с Йохауг убежала сегодня с первых километров…

– А вы удивлены? Я была к этому готова. Знала, что будет так. Сегодня вообще была готова ко всему.

– Даже к тому, что Диггинс выйдет на старт в шортах?

– Вот к этому – нет. На зарядке сегодня было прохладно, плюс один. И когда увидела, что Джессика в обрезанных штанах, удивилась.

– Она замерзла, как думаете?

– Вряд ли. Она очень жаркая девочка. Мы замечаем это на протяжении всех этапов.

– На королевском марафоне в Холмеколлене побежите?

– Пока не знаю. Будет разговаривать с Еленой Валерьевной и Маркусом.

– Две "тридцатки" за такой короткий промежуток времени – тяжело?

– Да, очень. Накладывается и моральное истощение. Выезжать на старт уже через три дня – непросто.

– Наташе Непряевой интересна оставшаяся часть сезона, поскольку она борется за тройку общего зачете Кубка мира. Чем вас мотивируют оставшиеся этапы Кубка мира?

– Я люблю свое дело. Занимаюсь им не потому что надо, а из-за того, что нравится. Буду получать удовольствие от того, что все еще бегу на лыжах, что лежит снег. Ведь скоро лето и на лыжах покататься уже не получится. Зима – любимое время года, очень ее люблю.