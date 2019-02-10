Алексей Кравцов: "Не припомню такого количества медалей, надо закрепить этот результат"

Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира.

- Я не припомню такого количества медалей, я доволен, наша команда оказалась конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а не в двух или трех, - приводит слова Кравцова ТАСС. - И это на первом в олимпийском четырехлетии чемпионате мира, - рассказал Кравцов. - Сейчас результат надо закрепить и улучшить, но в целом мы движемся в правильном направлении. Да, хочется побед, но мы идем своей дорогой.

Хочется отметить результат в мужской командой гонке, бронзу Семерикова на 10 км, такого давно не было. Практически все призеры - молодые ребята, но они на подиуме, это внушает оптимизм.

На чемпионате мира в немецком Инцелле сборная России завоевала одну золотую и девять бронзовых медалей. Чемпионом мира на дистанции 500 метров стал Руслан Мурашов. Четыре бронзы были выиграны в командных гонках. Помимо этого медалистами стали Денис Юсков (1500 метров), Данила Семериков (10000 метров) и Наталья Воронина (3000 и 5000 метров).