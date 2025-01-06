Алдошкин: «Допуск конькобежцев до отбора на Олимпиаду греет душу»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Даниил Алдошкин поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Что касается возвращения на международную арену, надо стремиться к тому, чтобы там показывать наивысшие результаты. Очень приятно и неожиданно, что нас допустили до отбора на Олимпиаду. Безусловно, это придает мотивации продолжать работать и очень грет душу. С точки зрения тренировочного процесса это сильно ни на что не влияет, мы всегда тренируемся так, словно готовимся к возвращению», — приводит слова Алдошкина ТАСС.

20 декабря ISU объявил о частичном снятии санкций с российских фигуристов и конькобежцев, они смогут принять участие в отборе к Играм-2026 в нейтральном статусе.