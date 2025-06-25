Коньки
25 июня, 12:45

Адвокаты Качановой: «Пока не видим готовность ISU идти навстречу в вопросе ускоренных слушаний»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

3 июня 2025 года российская конькобежка Дарья Качанова подала апелляцию на решение Международного союза конькобежцев по недопуску на олимпийские отборочные старты сезона-2025/26, а 24 июня стало известно, что аналогичную апелляцию подал Союз конькобежцев Белоруссии в отношении недопуска своих спортсменов.

«СЭ» связался с адвокатским бюро «Дякин, Горцунян и Партнеры», представляющим интересы Качановой, и задал вопросы о текущем статусе дела.

— Известно ли уже, почему именно ISU не дал Качановой нейтральный статус?

— Правила СAS накладывают на стороны строгие обязательства по обеспечению конфиденциальности идущего процесса. Мы можем только подтвердить, что еще до подачи апелляции на решение Совета ISU спортсменка запросила у ISU полный пакет документов, имеющих отношение к рассмотрению ее заявки на нейтральный статус, и не получила ответа. В данный момент мы не можем сообщить какие-либо иные детали. В правилах CAS есть возможность потребовать у ISU раскрыть такие документы, поскольку они имеют значение для дела. Мы, безусловно, такой возможностью воспользуемся.

— На какой стадии находится дело?

— Апелляция была подана 3 июня. Мы не имеем права раскрывать какие-либо детали процедуры, но она стандартная в начале любого процесса в CAS: обмен правовыми позициями, формирование трибунала, согласование процессуального графика.

— Когда ожидаете решения?

— Это самый важный вопрос для спортсменки сейчас. Первый этап Кубка мира, где ей нужно быть, если она получит нейтральный статус, пройдет 14-16 ноября в Солт-Лейк Сити в США, затем Канада, Нидерланды и Норвегия. Как вы знаете, сейчас сроки получения визы в США, Канаду и страны Шенген могут доходить до 2-3 месяцев. Подаваться на визу и покупать билеты нужно уже в августе, выезжать из России в другую страну, где есть консульство США. В правилах CAS предусмотрены ускоренные слушания как раз для таких ситуаций, но с ними должен согласиться ISU. Если ISU не даст согласия, спортсменка не получит решение (какое бы оно ни было) вовремя, это очевидно. Пока мы не видим готовности ISU идти навстречу в этом вопросе.

— Что будете делать с иском от Союза конькобежцев Белоруссии — объединять или нет?

— Мы только узнали об иске белорусских спортсменов. Будем делать все, чтобы слушания по делу Даши были максимально эффективными и быстрыми.

Российских конькобежцев и&nbsp;шорт-трекистов допустили к&nbsp;отбору на&nbsp;Олимпиаду-2026.В одобренных списках нейтральных конькобежцев почти нет сильнейших россиян. Жесткие подходы ISU

Дарья Качанова
