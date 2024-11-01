Звезды сошлись. Легендарный сноубордист Шон Уайт сделал предложение актрисе Нине Добрев
Трехкратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных сноубордистов мира Шон Уайт сделал предложение звезде сериала «Дневники вампира» Нине Добрев. Спортсмен оказался романтиком: он подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом весом пять карат под аркой из белых роз в ресторане Golden Swan в Нью-Йорке.
Знаменательное событие произошло еще 25 октября, но Добрев около недели хранила все в тайне. До официального объявления она даже снимала кольцо перед каждым выходом на публику — не хотела, чтобы все просочилось в прессу раньше времени.
Не с первой попытки
У Шона уже минимум дважды срывалась попытка задать заветный вопрос Нине, с которой они находятся в отношениях уже четыре года. Как рассказал сам сноубордист, изначально он пытался сделать предложение летом во время совместного отпуска, но тогда все перенеслось.
Повод был весомый — Добрев получила тяжелую травму, катаясь на электровелосипеде в мае. Актриса порвала крестообразную связку, мениск и сломала большеберцовую кость.
Позднее Уайт планировал позвать Нину замуж в ноябре, во время другого отпуска: пара планировала полететь в Африку. Однако Добрев начала догадываться, что предложение прозвучит именно там, поскольку все друзья спрашивали ее об этом. Тогда сноубордист решил поступить оригинально.
Чтобы предложение стало настоящим сюрпризом, Шон обратился к главному редактору журнала Vogue Анне Винтур — та якобы пригласила Добрев на встречу. Нина переживала перед ужином с самой влиятельной женщиной в мире моды, серьезно к нему готовилась (сходила на укладку и макияж, оделась в total look от Chanel) и даже немного опоздала. Но по итогу встретилась в нью-йоркском ресторане не с Винтур, а с Шоном.
«Прощай, бойфренд. Привет, муж!», — подписала Добрев опубликованные в социальных сетях снимки.
Долгий путь к свадьбе
Отношения американского сноубордиста и болгарской актрисы начались в конце 2019 года. Официально они сообщили о своих отношениях в мае 2020 года, во время пандемии COVID-19. Тогда же пара и съехалась.
38-летний Уайт — один из самых титулованных сноубордистов мира, единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда (2006, 2010, 2018), а также 13-кратный победитель зимних X Games в дисциплинах слоупстайл и суперпайп. Шон завершил спортивную карьеру в феврале 2022 года. Сейчас он играет на гитаре в лос-анджелесской инди-рок-группе Bad Things.
35-летняя Добрев — канадская актриса болгарского происхождения, в первую очередь известна по сериалу «Дневники вампира», где она сыграла главную героиню Елену Гилберт и одну из главных антагонисток — Кэтрин Пирс.