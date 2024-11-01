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Звезды сошлись. Легендарный сноубордист Шон Уайт сделал предложение актрисе Нине Добрев

Сноубордист Шон Уайт сделал предложение актрисе Нине Добрев
Егор Сергеев
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Шон Уайт и Нина Добрев.
Фото соцсети
Она не могла отказаться.

Трехкратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных сноубордистов мира Шон Уайт сделал предложение звезде сериала «Дневники вампира» Нине Добрев. Спортсмен оказался романтиком: он подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом весом пять карат под аркой из белых роз в ресторане Golden Swan в Нью-Йорке.

Знаменательное событие произошло еще 25 октября, но Добрев около недели хранила все в тайне. До официального объявления она даже снимала кольцо перед каждым выходом на публику — не хотела, чтобы все просочилось в прессу раньше времени.

Не с первой попытки

У Шона уже минимум дважды срывалась попытка задать заветный вопрос Нине, с которой они находятся в отношениях уже четыре года. Как рассказал сам сноубордист, изначально он пытался сделать предложение летом во время совместного отпуска, но тогда все перенеслось.

Повод был весомый — Добрев получила тяжелую травму, катаясь на электровелосипеде в мае. Актриса порвала крестообразную связку, мениск и сломала большеберцовую кость.

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Позднее Уайт планировал позвать Нину замуж в ноябре, во время другого отпуска: пара планировала полететь в Африку. Однако Добрев начала догадываться, что предложение прозвучит именно там, поскольку все друзья спрашивали ее об этом. Тогда сноубордист решил поступить оригинально.

Чтобы предложение стало настоящим сюрпризом, Шон обратился к главному редактору журнала Vogue Анне Винтур — та якобы пригласила Добрев на встречу. Нина переживала перед ужином с самой влиятельной женщиной в мире моды, серьезно к нему готовилась (сходила на укладку и макияж, оделась в total look от Chanel) и даже немного опоздала. Но по итогу встретилась в нью-йоркском ресторане не с Винтур, а с Шоном.

«Прощай, бойфренд. Привет, муж!», — подписала Добрев опубликованные в социальных сетях снимки.

Фото соцсети

Долгий путь к свадьбе

Отношения американского сноубордиста и болгарской актрисы начались в конце 2019 года. Официально они сообщили о своих отношениях в мае 2020 года, во время пандемии COVID-19. Тогда же пара и съехалась.

38-летний Уайт — один из самых титулованных сноубордистов мира, единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда (2006, 2010, 2018), а также 13-кратный победитель зимних X Games в дисциплинах слоупстайл и суперпайп. Шон завершил спортивную карьеру в феврале 2022 года. Сейчас он играет на гитаре в лос-анджелесской инди-рок-группе Bad Things.

35-летняя Добрев — канадская актриса болгарского происхождения, в первую очередь известна по сериалу «Дневники вампира», где она сыграла главную героиню Елену Гилберт и одну из главных антагонисток — Кэтрин Пирс.

Шон Уайт
Сноуборд
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