Олимпиец из Канады разыскивается ФБР. Он причастен к контрабанде кокаина и убийствам

Ему предъявлены обвинения в восьми преступлениях.

Прокуратура США по Центральному округу Калифорнии сообщила о розыске канадского сноубордиста Райана Веддинга, выступавшего на Олимпийских играх 2002 года. Спортсмена обвиняют в восьми уголовных преступлениях.

В чем он обвиняется

43-летний канадец участвовал в транснациональном обороте наркотиков — вместе с ним в деле фигурирует еще 15 человек. По данным прокуратуры, он был причастен к контрабанде запрещенных веществ из Калифорнии в Канаду приблизительно с января по апрель 2024 года.

Сообщается, что Веддингу были предъявлены обвинения в восьми уголовных преступлениях. Среди них — сговор с целью экспорта кокаина и убийства. По данным прокуратуры, Райан вместе с 34-летним Эндрю Кларком организовал убийства двух людей из мести за украденную партию наркотиков.

«Олимпийскому спортсмену, ставшему наркобароном, теперь предъявлено обвинение в руководстве транснациональной организованной преступной группировкой, которая занималась торговлей кокаином и убийствами, в том числе невинных гражданских лиц», — заявил Мартин Эстрада, прокурор США в Центральном округе Калифорнии.

Какая роль была у Веддинга

По информации прокуратуры, канадец был главой преступной сети. Среди коллег по незаконной деятельности он был известен как Эль-Хефе, Гигант и Враг общества. В настоящий момент он скрывается от правосудия и, предположительно, проживает в Мексике.

Также сообщается, что в мае Веддинг заказал убийство человека, который был должен деньги синдикату канадца. ФБР вышло на преступную группу благодаря подставному сотруднику, который отправлял информацию о поставках наркотиков через мессенджер Threema.

Его судили и раньше

Веддинг не в первый раз имеет проблемы с законом из-за наркотиков, однако до этого они не имели такого масштаба. В 2009 году его приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью распространения кокаина — он отсидел один. В 2006-м он фигурировал в деле по контрабанде марихуаны в крупных размерах — тогда ему не было предъявлено обвинений. Министерство юстиции сообщает, что в этот раз канадцу грозит как минимум пожизненный срок.

ФБР предлагает награду в 50 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет выяснить местоположение Веддинга. При этом 12 из 16 членов его группировки уже задержаны в США и Канаде в результате операции бюро под названием «Гигантский слалом». В ходе миссии правоохранители конфисковали 1800 килограммов кокаина, оружие, 255 400 долларов наличными и более 3,2 миллиона долларов в криптовалюте.

В 2002-м Веддинг участвовал в Олимпийских играх: занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе на сноуборде. Уже спустя четыре года его имя впервые появилось в полицейских сводках.