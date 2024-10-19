Сноуборд
Новости Олимпиада
Главная
Сноуборд

Сегодня, 01:00

Олимпиец из Канады разыскивается ФБР. Он причастен к контрабанде кокаина и убийствам

Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Райан Веддинг.
Ему предъявлены обвинения в восьми преступлениях.

Прокуратура США по Центральному округу Калифорнии сообщила о розыске канадского сноубордиста Райана Веддинга, выступавшего на Олимпийских играх 2002 года. Спортсмена обвиняют в восьми уголовных преступлениях.

В чем он обвиняется

43-летний канадец участвовал в транснациональном обороте наркотиков — вместе с ним в деле фигурирует еще 15 человек. По данным прокуратуры, он был причастен к контрабанде запрещенных веществ из Калифорнии в Канаду приблизительно с января по апрель 2024 года.

Сообщается, что Веддингу были предъявлены обвинения в восьми уголовных преступлениях. Среди них — сговор с целью экспорта кокаина и убийства. По данным прокуратуры, Райан вместе с 34-летним Эндрю Кларком организовал убийства двух людей из мести за украденную партию наркотиков.

«Олимпийскому спортсмену, ставшему наркобароном, теперь предъявлено обвинение в руководстве транснациональной организованной преступной группировкой, которая занималась торговлей кокаином и убийствами, в том числе невинных гражданских лиц», — заявил Мартин Эстрада, прокурор США в Центральном округе Калифорнии.

Какая роль была у Веддинга

По информации прокуратуры, канадец был главой преступной сети. Среди коллег по незаконной деятельности он был известен как Эль-Хефе, Гигант и Враг общества. В настоящий момент он скрывается от правосудия и, предположительно, проживает в Мексике.

Также сообщается, что в мае Веддинг заказал убийство человека, который был должен деньги синдикату канадца. ФБР вышло на преступную группу благодаря подставному сотруднику, который отправлял информацию о поставках наркотиков через мессенджер Threema.

Его судили и раньше

Веддинг не в первый раз имеет проблемы с законом из-за наркотиков, однако до этого они не имели такого масштаба. В 2009 году его приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью распространения кокаина — он отсидел один. В 2006-м он фигурировал в деле по контрабанде марихуаны в крупных размерах — тогда ему не было предъявлено обвинений. Министерство юстиции сообщает, что в этот раз канадцу грозит как минимум пожизненный срок.

ФБР предлагает награду в 50 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет выяснить местоположение Веддинга. При этом 12 из 16 членов его группировки уже задержаны в США и Канаде в результате операции бюро под названием «Гигантский слалом». В ходе миссии правоохранители конфисковали 1800 килограммов кокаина, оружие, 255 400 долларов наличными и более 3,2 миллиона долларов в криптовалюте.

В 2002-м Веддинг участвовал в Олимпийских играх: занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе на сноуборде. Уже спустя четыре года его имя впервые появилось в полицейских сводках.

Сноуборд
Читайте также
Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года за пользование телефоном
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч»
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости