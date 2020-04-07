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Заварзина в прямом эфире Instagram во вторник ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков

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Во вторник, 7 апреля, в 18:00 одна из самых ярких девушек в российском спорте Алена Заварзина и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов в прямом эфире Instagram поговорят о том, чем Россия отличается от Америки, как выиграть чемпионат мира по сноуборду, сделать триатлон с нуля и поступить в Лондонский колледж искусства и дизайна.

Присылайте свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в Instagram Заварзиной (superzina/) и Иванова (vladimirivanov_rus/). Автор вопроса, который понравится Алене, получит возможность выйти с ней в прямой эфир и задать вопрос лично.

Подписывайтесь заранее, чтобы ничего не пропустить!

Эфир пройдет на этой странице

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