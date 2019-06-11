Заварзина раскритиковала министра спорта РФ из-за ситуации с мужем

Жена двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда Алена Заварзина раскритиковала министра спорта РФ Павла Колобкова из-за ситуации с мужем. Последний ранее заявил, что спортсмен не предъявил медицинскую справку.

Уайлд, получивший несколько лет назад российское гражданство, может вернуться в США, так как не получил допуска на соревнования.

Русский американец не получил его от Федерального медико-биологического агентства. Он также не получает из-за этого зарплату и готов продолжить карьеру в сборной США.

- Короче, это такой п***, что я не буду комментировать даже, - написала Заварзина в Инстаграме, - Есть люди in charge (отвечающие за что-либо. - Прим. "СЭ"), которые все знают лучше. Не так ли, господин Ситуация Простая?

Павел Колобков: "Чтобы Уайлд продолжил выступать за Россию, он должен принести справку" //

"Сила выше нас заставляет чувствовать себя ничем". Заварзина - про ситуацию с Виком Уайлдом