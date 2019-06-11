11:52 | Сноуборд

Заварзина раскритиковала министра спорта РФ из-за ситуации с мужем

Инстаграм Алены Заварзиной.
Инстаграм Алены Заварзиной.
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Жена двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда Алена Заварзина раскритиковала министра спорта РФ Павла Колобкова из-за ситуации с мужем. Последний ранее заявил, что спортсмен не предъявил медицинскую справку. 

 
22 февраля. Сочи. Вик Уайлд во время церемонии вручения.Уайлд может вернуться в США. Россия близка к тому, чтобы потерять лучшего сноубордиста в истории

Уайлд, получивший несколько лет назад российское гражданство, может вернуться в США, так как не получил допуска на соревнования. 

Русский американец не получил его от Федерального медико-биологического агентства. Он также не получает из-за этого зарплату и готов продолжить карьеру в сборной США.

- Короче, это такой п***, что я не буду комментировать даже, - написала Заварзина в Инстаграме, - Есть люди in charge (отвечающие за что-либо. - Прим. "СЭ"), которые все знают лучше. Не так ли, господин Ситуация Простая?

Павел Колобков: "Чтобы Уайлд продолжил выступать за Россию, он должен принести справку" // 
"Сила выше нас заставляет чувствовать себя ничем". Заварзина - про ситуацию с Виком Уайлдом

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