«Я даже не знал, что буду испытывать такие чувства». Кота медалиста Сочи загрызли собаки

Серебряный призер Олимпиады-2014 в сноуборд-кроссе россиянин Николай Олюнин рассказал о печальном инциденте.

— Четыре бездомные собаки загрызли моего кота, — написал Олюнин в Instagram. -У моеи? семьи больше горе, я даже не знал что из-за кота буду испытывать такие чувства... Он наш член семьи, он был старшим «братом» моеи? дочери.

Я представляю, какие чувства исписывают люди, которые попали в подобную ситуацию, но уже со своими детьми... Подобным образом гибнут дети, домашние животные, бабушки, дедушки и тд.

Собаки сегодня совершенно бесконтрольны, они ищут пропитание любыми способами.

Хочу отметить, что наша ситуация произошла в охраняемом поселке . Я знаю какая ситуация происходит на правом берегу во дворах , стаи собак по 10-12 штук бегают по детским площадкам и не дают жить всем нам полноценно и без страха . Я знаю, что Красноярск давно решает эту проблему, но я и жители видят, что ситуация не меняется, нужно немедленно принимать меры.