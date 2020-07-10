«Я даже не знал, что буду испытывать такие чувства». Кота медалиста Сочи загрызли собаки
Серебряный призер Олимпиады-2014 в сноуборд-кроссе россиянин Николай Олюнин рассказал о печальном инциденте.
— Четыре бездомные собаки загрызли моего кота, — написал Олюнин в Instagram. -У моеи? семьи больше горе, я даже не знал что из-за кота буду испытывать такие чувства... Он наш член семьи, он был старшим «братом» моеи? дочери.
Я представляю, какие чувства исписывают люди, которые попали в подобную ситуацию, но уже со своими детьми... Подобным образом гибнут дети, домашние животные, бабушки, дедушки и тд.
Собаки сегодня совершенно бесконтрольны, они ищут пропитание любыми способами.
Хочу отметить, что наша ситуация произошла в охраняемом поселке . Я знаю какая ситуация происходит на правом берегу во дворах , стаи собак по 10-12 штук бегают по детским площадкам и не дают жить всем нам полноценно и без страха . Я знаю, что Красноярск давно решает эту проблему, но я и жители видят, что ситуация не меняется, нужно немедленно принимать меры.
Сегодня ночью 4 бездомные собаки загрызли моего кота . У моеи? семьи больше горе , я даже не знал что из-за кота буду испытывать такие чувства ... Он наш член семьи , он был старшим «братом» моеи? дочери . Я представляю какие чувства исписывают люди которые попали в подобную ситуацию но уже со своими детьми ... Подобным образом гибнут дети , домашние животные , бабушки , дедушки и т д . Собаки сегодня совершенно бесконтрольны , они ищут пропитание любыми способами . Хочу отметить, что наша ситуация произошла в охраняемом посе?лке . Я знаю какая ситуация происходит на правом берегу во дворах , стаи собак по 10-12 шт бегают по детским площадкам и не дают жить всем нам полноценно и без страха . Я знаю, что г.Красноярск давно решает эту проблему , но я и жители видят , что ситуация не меняется , нужно немедленно принимать меры . У меня нет мыслеи? как правильно и гуманно поступить со стаями бездомных собак. Если у вас будут какие-то мысли и идеи , пишите , нужно искать выходы и принимать решения Конор , я тебя люблю .