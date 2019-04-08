Вопрос проведения ЧМ по сноуборду и фристайлу вынесен на рассмотрение правительства

Вопрос об организации и проведении чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года в Красноярске вынесен на рассмотрение правительства РФ. Об этом сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Первый в истории России чемпионат мира по фристайлу и сноуборду планируется провести в кластере "Сопка" в Красноярске, где в марте прошли соревнования по фристайлу и сноуборду зимней Универсиады.

- Мы выносим на рассмотрение правительства Российской Федерации вопрос организации и проведения в Красноярске чемпионата мира по фристайлу и сноуборду среди взрослых в 2025 году, - цитирует ТАСС Курашова. - В планах также в предолимпийский сезон-2020/21 провести в Красноярском крае чемпионат мира среди юниоров по всем дисциплинам фристайла. Этот вопрос мы обсудим с представителями Международной федерации лыжного спорта на ближайшей конференции в мае этого года.