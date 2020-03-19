Вик Уайлд вошел в состав сборной России на следующий сезон

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд войдет в состав сборной России на сезон-2020/21, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера команды Дениса Салагаева. В Кубке мира-2019/20 33-летни Уайлд стал 17-м в общем зачете Кубка мира и 13-м в параллельном гиганте.

С 30 марта по 4 апреля в Красноярске должен был пройти чемпионат России, который является отборочным турниром для попадания в национальную команды, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на неопределенный срок.

— Основной костяк сборной составят те, кто в этом сезоне занимал призовые места на этапах Кубка мира и (расположился высоко) в общем зачете. Плюс те, кто точечно где-то хорошо выступал. Проведем заседание тренерского штаба, обсудим кандидатуры, — сказал Салагаев. — Что касается Вика Уайлда, то он точно будет в сборной.