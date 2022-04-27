«Некоторые федерации думают о деньгах, а не медалях». Вик Уайлд раскритиковал спортивное руководство

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд заявил, что не все спортивные федерации достаточно поддерживают российских спортсменов.

В частности, по его словам, завоевать золото Олимпиады в Пекине реальный шанс имела фристайлистка Анастасич Таталина, которая написала открытое письмо на имя министра спорта России.

«В российском спорте существует системная проблема с отсутствием поддержки ведущих атлетов во многих видах. У Таталиной был реальный шанс завоевать золото в Пекине, — цитирует Уайлда РИА «Новости». — Но почему ей не оказали всю возможную поддержку, чтобы она могла достичь этого результата? Не могу вспомнить, сколько четвертых мест россияне заняли на Олимпиаде, но их было очень много. Всем — от министерства спорта и спортивных федераций вплоть до спортсменов — необходимо работать вместе ради одной цели — завоевания медалей. Похоже, что у некоторых спортивных федераций нет такой цели. Возможно, их цель — финансовый успех и свои деньги. А федерации должны делать все возможное для поддержки спортсменов».

Также Уайлд высказал надежду, что письмо Таталиной изменит ситуацию.

«Когда я прочитал письмо Таталиной, то подумал: «Почему каждый раз все доходит до этого? Почему люди работают против друг друга?» Эти темы как минимум нужно обсуждать. Выражаю уважение Анастасии за то, что она не промолчала, — цитирует Уайлда РИА «Новости». — Может, ее открытое письмо изменит ситуацию. Но я понимаю, что Министерство спорта не может следить за каждой такой ситуацией. Федерации получают деньги из бюджета, поэтому заботиться о спортсменах и завоевывать медали — их обязанность. Но это исключительно мое мнение».

Напомним, Таталина в своем письме обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных средств за победу на чемпионате мира 2021 года.

Впоследствии, по словам Таталиной, тренеры национальной команды объявили ей бойкот, что привело к срыву подготовки к Олимпиаде в Пекине.