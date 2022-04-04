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Сегодня, 15:44

Вик Уайлд планирует выступать в усеченном формате

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд планирует продолжать спортивную карьеру, но совмещая ее с общественной деятельностью.

«Что касается взаимодействия с международными организациями, возможно, мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду, у него есть такое желание. Отмечу Вика, он, конечно, молодец. Для многих скажу, если интересно, он планирует дальше выступать, но в усеченном формате, у него много идей, предложений», — сказал Тихомиров ТАСС.

Уайлду на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды — в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе, на Играх в Пекине 35-летний спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Источник: https://tass.ru/sport/14274771
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Денис Тихомиров
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