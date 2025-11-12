Сноуборд
Сегодня, 20:41

Вице-чемпионка мира по сноуборду Панчохова попала под снежный завал в Японии

Руслан Минаев

Чешская сноубордистка Шарка Панчохова рассказала, что попала под снежный завал во время спуска с горы в Японии. Видео инцидента спортсменка опубликовала в соцсети.

«Теперь я смотрю на гору и планирую свои спуски по-другому. Не могу выразить, насколько важно иметь команду, которая разбирается в лавинной безопасности. Это позволяет мне сохранять спокойствие перед стартом и в те моменты, когда каждая минута кажется вечностью! Не катайтесь в одиночку! Обсуждайте с друзьями маршрут перед спуском. Продумайте план действий в случае ЧП!» — написала она в соцсети.

Панчохова добавила, что у нее получилось сделать отверстие в снегу, так как она оказалась не слишком глубоко. Тем не менее она была не в состоянии пошевелиться, прождав свою команду около 3 минут.

35-летняя Панчохова является серебряной призеркой чемпионата мира в Ла-Молине-2011 в слоупстайле. Она принимала участие в четырех Олимпийских играх — в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

