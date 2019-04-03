Валова завоевала золото в параллельном слаломе на молодежном чемпионате мира в Словении

Российская сноубордистка Мария Валова стала первой в параллельном слаломе на молодежном чемпионате мира в словенской Рогле. Второе место заняла японка Цубаки Мики, третье - еще одна представительница России Анастасия Курочкина.

Еще одна россиянка София Надыршина стала 5-й, Мария Волгина - 8-й, Елена Болтаева - 15-й, Софья Батова - 22-й.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Молодежный чемпионат мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Мария Валова (Россия)

2. Цубаки Мики (Япония)

3. Анастасия Курочкина (Россия)..

5. София Надыршина (Россия)...

8. Мария Волгина (Россия)...

15. Елена Болтаева (Россия)...

22. Софья Батова (Россия)

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