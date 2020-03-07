Трапеш и Эгибар стали лучшими в борд-кроссе на этапе Кубка мира в Сьерра-Неваде

Французская сноубордистка Хло Трапеш победила в борд-кроссе на этапе Кубка мира в Сьерра-Неваде. Россиянка Кристина Пауль стала девятой, а Анастасия Привалова не финишировала.

У мужчин лучшим был испанец Лукас Эгибар. Россиянин Даниил Донских показал 42-й результат.

Сьерра-Невада (Испания)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Хло Трапеш (Франция)

2. Микела Мойоли (Италия)

3. Белла Брокхофф (Австралия)

4. Ева Самкова (Чехия)

5. Шарлотта Бэнкс (Великобритания)

6. Раффаэлла Брутто (Италия)

9. Кристина Пауль (Россия)

19. Александра Паршина (Россия)

20. Юлия Лаптева (Россия)

Мужчины

1. Лукас Эгибар (Испания)

2. Алессандро Хеммерле (Австрия)

3. Пауль Берг (Германия)

4. Якоб Душек (Австрия)

5. Лоренцо Соммарива (Италия)

6. Хаген Кирни (США)

42. Даниил Донских (Россия)

52. Андрей Анисимов (Россия)