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Соболева — третья в параллельном гигантском слаломе на КМ в Словении

16:07
Наталья Соболева. Фото AFP
Наталья Соболева. Фото AFP
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Россиянка Наталья Соболева стала третьей в параллельном гигантском слаломе на Кубке мира в словенской Рогле.

Первой стала чешка Эстер Ледецка, вторая — немка Рамона Хофмайстер.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Рамона Хофмайстер (Германия)

3. Наталья Соболева (Россия)

4. Даниэла Ульбинг (Австрия)

Елизавета Салихова выбыла в 1/8 финала КМ. София Надыршина выбыла в четвертьфинале.

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