Соболева заняла третье место в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду
На этапе Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне (Австрия) завершились соревнования в параллельном слаломе.
У женщин третье место заняла россиянка Наталья Соболева. Победила австрийка Даниэла Ульбинг. На втором месте немка Рамона Хофмайстер.
У мужчин все призовые места заняли австрийцы. Победил Арвид Аунер, вторым стал Бенжамин Карл. На третьей позиции Александр Пайер.
Бад-Гаштайн (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный слалом
Финал
1. Арвид Аунер (Австрия)
2. Бенжамин Карл (Австрия)
3. Александр Пайер (Австрия)
4. Лукас Матис (Австрия)
Дмитрий Логинов выбыл в 1/8 финала.
Женщины
Параллельный слалом
Финал
1. Даниэла Ульбинг (Австрия)
2. Рамона Хофмайстер (Германия)
3. Наталья Соболева (Россия)
4. Юлия Дуймовиц (Австрия)
Дарина Клинк, Софья Надыршина и Анастасия Курочкина выбыли в 1/8 финала.
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