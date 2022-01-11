Соболева заняла третье место в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду

На этапе Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне (Австрия) завершились соревнования в параллельном слаломе.

У женщин третье место заняла россиянка Наталья Соболева. Победила австрийка Даниэла Ульбинг. На втором месте немка Рамона Хофмайстер.

У мужчин все призовые места заняли австрийцы. Победил Арвид Аунер, вторым стал Бенжамин Карл. На третьей позиции Александр Пайер.

Бад-Гаштайн (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

Финал

1. Арвид Аунер (Австрия)

2. Бенжамин Карл (Австрия)

3. Александр Пайер (Австрия)

4. Лукас Матис (Австрия)

Дмитрий Логинов выбыл в 1/8 финала.

Женщины

Параллельный слалом

Финал

1. Даниэла Ульбинг (Австрия)

2. Рамона Хофмайстер (Германия)

3. Наталья Соболева (Россия)

4. Юлия Дуймовиц (Австрия)

Дарина Клинк, Софья Надыршина и Анастасия Курочкина выбыли в 1/8 финала.