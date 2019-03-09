Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира в Швейцарии, Логинов стал вторым

Российский сноубордист Алексей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. Вторым стал еще один представитель России Дмитрий Логинов.
Бронзу завоевал швейцарец Дарио Кавицель. Еще одни россиянин Дмитрий Сарсембаев стал четвертым. Вик Уайлд выбыл в 1/8 финала, Дмитрий Карлагачев - в четвертьфинале.
Сноуборд
Скуоль (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Алексей Соболев (Россия)
2. Дмитрий Логинов (Россия)
3. Дарио Кавицель (Швейцария)
4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)
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