Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира в Швейцарии, Логинов стал вторым

Российский сноубордист Алексей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. Вторым стал еще один представитель России Дмитрий Логинов.

Бронзу завоевал швейцарец Дарио Кавицель. Еще одни россиянин Дмитрий Сарсембаев стал четвертым. Вик Уайлд выбыл в 1/8 финала, Дмитрий Карлагачев - в четвертьфинале.

Сноуборд

Скуоль (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Алексей Соболев (Россия)

2. Дмитрий Логинов (Россия)

3. Дарио Кавицель (Швейцария)

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

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