Соболев стал вторым в параллельном гигантский слаломе на Кубке мира

На этапе Кубка мира по сноуборду в Секрет-Гардене (Китай) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому.

У мужчин россиянин Андрей Соболев занял второе место. Победил словенец Тим Мастнак, третьим стал немец Штефан Баумайстер. Еще один представитель России Вик Уайлд на втором месте.

У женщин победу одержала немка Рамона Хофмайстер. В тройку лучших также попали чешка Эстер Ледецка и еще одна представительница Германии Зелина Йорг. Лучшая среди россиянок Милена Быкова на седьмом месте.

Секрет-Гарден (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Тим Мастнак (Словения)

2. Андрей Соболев (Россия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Оскар Квятковски (Польша)

5. Эдвин Коратти (Италия)

6. Роланд Фишналлер (Италия)

7. Вик Уайлд (Россия)

11. Дмитрий Логинов (Россия)

22. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

32. Константин Шипилов (Россия)

33. Валерий Колегов (Россия)

37. Максим Рогозин (Россия)

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. Эстер Ледецка (Чехия)

3. Зелина Йорг (Германия)

4. Александра Крол (Польша)

5. Шайен Лох (Германия)

6. Надя Окнер (Италия)

7. Милена Быкова (Россия)

12. Анастасия Курочкина (Россия)

14. Мария Валова (Россия)

31. Елизавета Салихова (Россия)

32. Наталья Соболева (Россия)